На 2023 год запланированы публичные тестовые полеты с пассажирами, а после успешных испытаний, и коммерческие. Летать будут на аппаратах, которые похожи на вертолеты, только двигателей у него 18 и они размещены по кругу.

Летающее такси в Японии и других странах мира собирается запустить немецкий стартап Volocopter. Он разрабатывает не только летательные аппараты, но и соответствующую инфраструктуру. В качестве воздушного такси они пробуют использовать летательный аппарат eVTOL VoloCity. Это кабина с пассажирами и кругом роторов, которая способна взлетать и приземляться вертикально – это очень важно в условиях городской застройки.

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В воздушное такси VoloCity помещается двое пассажиров. Его корпус выполнен из композитных материалов. Для создания подъемной силы используется кольцо с 18 небольшими роторами – такая схема позволила заметно снизить уровень шума. Дальность полета такси достигает 35 километров, а максимальная скорость составляет 110 километров в час.

Volocopter при финансовой поддержке Daimler и национальной авиакомпании Японии Japan Airlines (JAL), на сегодня насчитывает 400 сотрудников. Кроме такси VoloCity, они работают над дроном VoloDrone для перевозки грузов и аппаратом VoloConnect для полетов на большие расстояния. Кроме этого, Volocopter разрабатывает особые аэропорты, которые понадобятся транспорту нового типа.

Компания уже договорилась о начале испытаний своих такси с властями японских городов, а также Сингапуром. Идет работа с мэриями Азии, Европы и, возможно, Америки. К 2030 году к пассажирским дронам присоединятся грузовые.