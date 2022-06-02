Щоб зрозуміти принцип користування повітряним таксі, у Сінгапурі випустили відеоролик, який пояснює процедури користування цим видом транспорту.

Компанія PTV Vissim разом з Volocopter розробили модель транспортного хабу для повітряного таксі у Сингапурі. Завдяки таким візуалізаціям громадськість може легше сприйняти ідею повітряної мобільності.

На відео споживачі бачать, як працюватиме центр повітряного таксі, включаючи послуги пасажирського та наземного обслуговування VoloPort у Сінгапурі. Це не лише показує потенційним користувачам приблизний алгоритм дій при використанні повітряного таксі, але й дозволяє в процесі проєктування оцінювати максимальну кількість вхідних і вихідних рейсів, виявити можливі вузькі місця, які потім можна пом’якшити за допомогою конкретних дій.

До речі В англійському аеропорту Хітроу з’являться повітряні таксі

Як видно з відео, термінал повітряного таксі чимось нагадує невеличкий аеропорт. Принаймні, питанню безпеки літальних апаратів та пасажирів тут приділено багато уваги.