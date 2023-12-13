Внешность новой Lancia Ypsilon была случайно раскрыта из-за странного происшествия.

В прессу попали фотографии Lancia Ypsilon четвертого поколения без камуфляжа. Причем во французской газете L'Est Républicain даже подозревали, что это новая модель, которая еще не представлена публике. Ведь снимки опубликовали в разделе событий: на них зафиксирована работа спасателей, которые вытаскивают утонувший хэтчбек из канала Рона-Рейн.

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Ежедневная региональная газета L'Est Républicain опубликовала заметку в разделе криминальных новостей. Текст был скуп на подробности: 12 декабря в 7:30 утра в городе Монбельяр спасателей вызвали на происшествие - сообщив, что в канале Рона-Рейн вблизи улицы дю-Пор лежит полузатопленный автомобиль белого цвета. Прибывшие на место, водолазы, не обнаружили погибших или пострадавших, и вскоре машину вытащили с помощью эвакуатора с мощным краном-манипулятором. Полиция открыла расследование, предположив, что машину угнали.

На новость обратили внимание журналисты автомобильного сайта Le Nouvel Automobiliste. Место происшествия находится всего в трех километрах от завода концерна Stellantis в Сошо, и они быстро поняли, что перед ними самая новая модель итальянской марки Lancia.

Что было не так уж и трудно, поскольку ее логотип в виде треугольника красовался на задних стойках машины. Они пришли к выводу, что на фото хэтчбек Lancia Ypsilon четвертого поколения. Технически это близнец хэтчбеков Peugeot 208 и Opel Corsa, в основе которых лежит платформа CMP.

Новая модель будет представлена в июне 2024 года. Она станет больше Ypsilon третьего поколения - ее длина превысит 4 метра, будет предложен единственный кузов: хэтчбек с пятью дверями. Уже известно, что Lancia будет оснащаться бензиновым двигателем 1.2 л. с 48-вольтовым гибридным "довеском" (мощностью 100 или 136 лошадиных сил) или полностью электрической силовой установкой (136 или 156 лошадиных сил). В 2025 году должна появиться спортивная модификация HF с расширенным на четыре сантиметра кузовом.

По фотографиям машины понятно, что внешность Lancia Ypsilon выполнена в дизайн-стиле концепт-кара Lancia Pu+Ra HPE: у нее тоже на всю ширину передка пущена "бровь" ходовых огней с установленной ниже головной оптикой. Задняя оптика с кругляшами стоп-сигналов и вписанными в них трехконечными звездами, а поясная линия поднимается вверх у задней стойки. Есть и заметные отличия, например, большие круглые фары вместо "кристаллов", составленных из нескольких многоугольников.

Удалось немного рассмотреть салон: помогли и официальные тизеры, и шпионские фотографии, опубликованные несколько дней назад. По ним понятно, что серийная машина получит традиционный круглый руль (а не сплющенный овал, как на концепте) и щиток приборов в обычном месте (а не в ступице руля). Обычным будет и экран мультимедиа-системы по центру панели. А вот круглый "столик" на центральном тоннеле должен сохраниться.

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По словам руководителя бренда Луки Наполитано, производство машины будет развернуто на заводе концерна Stellantis в испанской Сарагосе (он принадлежал фирме Opel, приобретенной группой PSA в 2017 году). Сейчас там выпускают кроссоверы Opel Crossland и хэтчбеки Opel Corsa F, но оснащение для производства Лянчи уже смонтировано.

Напомним, что марка Lancia стала частью концерна Stellantis в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA в 2020 году. Входя в состав концерна Fiat, бренд последние годы находился на "искусственном дыхании": работал только на итальянском рынке, где Lancia продавала единственную модель - маленькую трехдверку Ypsilon польского производства. Топ-менеджеры Стеллантиса дали марке шанс на возрождение - Lancia включена в так называемый премиум-кластер концерна Stellantis вместе с брендами DS и Alfa Romeo. Ближайшие планы подразумевают выпуск компактного хэтчбека Ypsilon, затем флагманского электрического фастбэка, и, наконец, среднеразмерной модели под легендарным именем Delta.