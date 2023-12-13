Зовнішність нової Lancia Ypsilon була випадково розкрита через дивну подію.

У пресу потрапили фотографії Lancia Ypsilon четвертого покоління без камуфляжу. Причому у французькій газеті L'Est Républicain навіть не підозрювали, що це нова модель, яка ще представлена публіці. Адже знімки опублікували у розділі подій: на них зафіксовано роботу рятувальників, які витягують потоплений хетчбек із каналу Рона-Рейн.

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Щоденна регіональна газета L'Est Républicain опублікувала замітку у розділі кримінальних новин. Текст був скупий на подробиці: 12 грудня о 7:30 ранку в місті Монбельяр рятувальників викликали на подію — повідомивши, що в каналі Рона-Рейн поблизу вулиці дю-Пор лежить напівзатоплений автомобіль білого кольору. Водолази, що прибули на місце, не виявили загиблих або постраждалих, і незабаром машину витягли за допомогою евакуатора з потужним краном-маніпулятором. Поліція відкрила розслідування, припустивши, що машину викрали.

На новину звернули увагу журналісти автомобільного сайту Le Nouvel Automobiliste. Місце події знаходиться всього за три кілометри від заводу концерну Stellantis в Сошо, і вони швидко зрозуміли, що перед ними найновіша модель італійської марки Lancia.

Що було не так вже й важко, оскільки її логотип у вигляді трикутника красувався на задніх стійках машини. Вони дійшли висновку, що на фото хетчбек Lancia Ypsilon четвертого покоління. Технічно це близнюк хетчбеків Peugeot 208 та Opel Corsa, в основі яких лежить платформа CMP.

Нова модель буде представлена у червні 2024 року. Вона стане більшою за Ypsilon третього покоління – її довжина перевищить 4 метри, буде запропонований єдиний кузов: хетчбек з п'ятьма дверима. Вже відомо, що Lancia оснащуватиметься бензиновим двигуном 1.2 л. з 48-вольтовою гібридною «доважкою» (потужністю 100 або 136 кінських сил) або повністю електричною силовою установкою (136 або 156 кінських сил). У 2025 році має з'явитися спортивна модифікація HF з розширеним на чотири сантиметри кузовом.

За фотографіями машини зрозуміло, що зовнішність Lancia Ypsilon виконана в дизайн-мові концепт-кара Lancia Pu+Ra HPE: у неї теж на всю ширину передка пущена «брова» ходових вогнів із встановленою нижче головною оптикою. Задня оптика з кругляшами стоп-сигналів і вписаними в них трикінцевими зірками, а поясна лінія піднімається вгору у задній стійкі. Є й помітні відмінності, наприклад, великі круглі фари замість «кристалів», складених із кількох багатокутників.

Вдалося трохи розглянути салон: допомогли і офіційні тизери, і шпигунські фотографії, опубліковані кілька днів тому. За ними зрозуміло, що серійна машина отримає традиційне кругле кермо (а не сплющений овал, як на концепті) і щиток приладів у звичайному місці (а не в маточині керма). Звичайним буде і екран мультимедіа-системи по центру панелі. А ось круглий «столик» на центральному тунелі має зберегтися.

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За словами керівника бренду Луки Наполітано, виробництво машини буде розгорнуто на заводі концерну Stellantis в іспанській Сарагосі (він належав фірмі Opel, придбаній групою PSA у 2017 році). Зараз там випускають кросовери Opel Crossland та хетчбеки Opel Corsa F, але оснащення для виробництва Лянчі вже змонтовано.

Нагадаємо, що марка Lancia стала частиною концерну Stellantis в результаті злиття Fiat Chrysler Automobiles та Groupe PSA у 2020 році. Входячи до складу концерну Fiat, бренд останні роки перебував на «штучному диханні»: працював лише на італійському ринку, де Lancia продавала єдину модель — маленьку тридверку Ypsilon польського виробництва. Топ-менеджери Стеллантіса дали марці шанс на відродження - Lancia включена в так званий преміум-кластер концерну Stellantis разом із брендами DS та Alfa Romeo. Найближчі плани мають на меті випуск компактного хетчбека Ypsilon, потім флагманського електричного фастбеку, і, нарешті, середньорозмірної моделі під легендарним ім'ям Delta.