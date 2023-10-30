Новый Duster выглядит большим и смелым на эксклюзивных рендерах. Он должен дебютировать в конце этого года.

Художники Motor1.com решили совершить обновленную визуализацию румынского внедорожника, и в результате получился смелый автомобиль, который вы видите в добавленной ниже галерее. Есть некоторые значительные изменения по сравнению со более старыми визуализациями, о которых следует поговорить.

Читайте также: Duster получил эксклюзивную версию стоимостью 25 000 евро

Этот Duster, очевидно, основывается на концепции Bigster и разделяет его основной язык дизайна. По сравнению с предыдущими визуализациями, наша эксклюзивная работа предлагает более мускулистые колесные арки, большие колеса и более заметную переднюю панель. Ручки задней двери скрыты в C-колонце, а решетка спереди, кажется, имеет подсветку, хотя пока это не подтверждено как особенность дизайна.

Говоря о концепте Bigster, он также получит серийную версию, которая будет расположена над новым Duster как первой моделью Dacia C-сегмента. Внедорожник будет длиной почти 4,6 метра и оставит достаточно места для Duster в ассортименте бренда, чтобы увеличить его размеры. Это значит, что салон станет еще более комфортным и практичным по сравнению с предыдущей моделью, и мы надеемся, что это будет полезно для заднего пассажирского отделения, которое казалось немного тесным и спартанским у Duster, который все еще доступен в салонах.

Благодаря архитектуре CMF-B, новый Duster также получит преимущества с точки зрения компоновки, что приведет к большему багажнику и большему пространству для пассажиров в салоне. Новые основы также принесут под капот электрифицированные двигатели, вполне возможно, что 1,3-литровый гибридный агрегат станет основным предложением Duster. Нет ни слова об очень удачном 1,5-литровом дизелье нынешнего поколения, хотя, наблюдая, как Dacia постепенно исключает двигатель dCi из своей линейки, мы не удивимся, если он отсутствует в портфолио нового Duster.

Даже на первых шпионских фотографиях внедорожника была модель с серийным кузовом и фарами, заставляющая нас считать, что официальная премьера не займет много времени. Предполагается, что премьера состоится в конце 2023 года и выход на рынок в первые месяцы следующего года.