Новий Duster виглядає великим і сміливим на ексклюзивних рендерах. Він повинен дебютувати наприкінці цього року.

Художники Motor1.com вирішили зробити оновлену візуалізацію румунського позашляховика, і в результаті вийшов сміливий автомобіль, який ви бачите в доданій нижче галереї. Є деякі значні зміни порівняно зі старішими візуалізаціями, про які варто поговорити.

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Цей Duster, очевидно, базується на концепції Bigster і поділяє його основну мову дизайну. Порівняно з попередніми візуалізаціями, наша ексклюзивна робота пропонує більш мускулисті колісні арки, більші колеса та ще більш помітну передню панель. Ручки задніх дверей приховані в C-колонці, а решітка спереду, здається, має підсвічування, хоча наразі це не підтверджено як особливість дизайну.

Говорячи про концепт Bigster, він також отримає серійну версію, яка буде розташована над новим Duster як першою моделлю Dacia C-сегменту. Позашляховик матиме довжину майже 4,6 метра і залишить достатньо місця для Duster у асортименті бренду, щоб трохи збільшити його розміри. Це означає, що салон стане ще комфортнішим і практичнішим у порівнянні з попередньою моделлю, і ми сподіваємося, що це буде корисно для заднього пасажирського відділення, яке здавалося трохи тісним і спартанським у Duster, який все ще доступний у салонах.

Завдяки архітектурі CMF-B новий Duster також отримає переваги з точки зору компоновки, що призведе до більшого багажника та більшого простору для пасажирів у салоні. Нові основи також принесуть під капот електрифіковані двигуни цілком можливо, що 1,3-літровий гібридний агрегат стане основною пропозицією Duster. Немає жодного слова про дуже вдалий 1,5-літровий дизель нинішнього покоління, хоча, спостерігаючи, як Dacia поступово виключає двигун dCi зі своєї лінійки, ми не здивуємося, якщо він відсутній у портфоліо нового Duster.

Навіть на перших шпигунських фотографіях позашляховика була модель із серійним кузовом і фарами, що змушує нас вважати, що офіційна прем’єра не займе багато часу. Є припущення, що прем’єра відбудеться наприкінці 2023 року та вихід на ринок у перші місяці наступного року.