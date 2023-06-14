Новые шпионские фотографии показывают, что Lincoln Navigator получает серьезный редизайн.

Полноразмерный роскошный внедорожник изображен в плотно облегающем, но скрывающем камуфляже на большей части кузова. Белое покрытие скрывает части обновленного лица внедорожника, но несколько намеков на стиль предполагают, что Nautilus 2024 может повлиять на новый дизайн Navigator.

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Navigator обладает совершенно новой передней частью с обновленной решеткой радиатора, новым передним бампером и обновленными фарами. Трудно выделить какие-либо конкретные детали дизайна. Нет хороших фотографий интерьера, но, похоже, у него пока нет большого дисплея с панельной панелью.

Однако стилистические отпечатки кроссовера гораздо более заметны на задней части Navigator. Лишь внешние края задних фонарей пробиваются сквозь камуфляж, но они имеют такую же форму, что и у Nautilus, вместе с наклонной подъемной дверью, которая, кажется, стала выше. Задний спойлер на крыше выглядит более выраженным, а выхлопная труба торчит сзади, что может свидетельствовать о планах Линкольна обновить трансмиссию. Однако еще рано знать, что это возможно.

Текущий Navigator использует 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 440 лошадиных сил. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Линкольн может восстановить 10 л.с., потерянных во время обновления 2022 года, возможно, вернув выходную мощность к начальным 450 л.с. Это может также увеличить показатели экономии топлива модели.

Линкольн действительно не раскрыл свою дорожную карту EV. Он представил несколько концепций, которые намекают на электрифицированное будущее бренда, но мы еще не видели, чтобы ни один серийный электромобиль вышел из строя. Кажется неизбежным, что Lincoln наконец электрифицирует Navigator, но на подсмотренном внедорожнике нет никаких видимых вырезов, которые можно было бы использовать для порта зарядки.

Однако Линкольн может работать над таким Navigator, поскольку главный соперник модели Cadillac Escalade станет электрическим позже в этом году. В мае Cadillac представил Escalade IQ, но предоставил немного деталей. Вероятно, он будет использовать платформу General Motors Ultium, лежащую в основе последних электромобилей автопроизводителя.

Хотя он дебютирует позже в этом году, это не означает, что Cadillac начнет производить его в ближайшее время, поэтому Lincoln, возможно, не придется торопиться. Время между тем, как автопроизводитель представит новый электромобиль, и началом производства кажется длиннее, чем когда-либо.

В 2018 году компания Lincoln выпустила Navigator четвертого поколения, продажи которого превысили 17 000. Однако с 2020 года их количество уменьшилось до 13 206 в 2022 году. Cadillac продал почти вдвое больше Escalade в 2022 году, хотя продажи упали на 40 процентов по сравнению с 2021 годом.

Мы не знаем, когда Lincoln собирается представить новый Navigator. Внедорожник обновился в середине цикла на 2022 модельный год, получил новый стиль передней и задней части и новейшие технологии под ним. Это означает, что мы можем увидеть дебют новой модели только в начале следующего года в качестве модели 2025 года.