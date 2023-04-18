Конечно, он не перекрывает ветровое стекло, а вытянут вдоль всей его ширины.

Lincoln Nautilus 2024 был представлен в Шанхае и даже для рынка США будет производиться в Китае. Его главная особенность – 122-см дисплей, который охватывает всю ширину панели приборов. Это первое крупное обновление после того, как в 2019 году кроссовер MKX получил имя Nautilus.

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Nautilus выглядит смелее, чем раньше, с горизонтальной светодиодной световой полосой, которая выходит из фар и встречается с подсвеченным логотипом в центре большей радиаторной решетки. Все Nautilus оснащены затемненной крышей, а светодиодные задние фонари содержат световой шрифт Lincoln. Дверные ручки спрятаны в обшивке окон, как на седане Continental, прекратившем производство в 2020 году.

Настоящая тема для разговора – внутри, где два 24,0-дюймовых экрана соединяются, чтобы создать массивный 122-сантиметровый блок, простирающийся по всей кабине, и управляемый 11,1-дюймовым сенсорным экраном, расположенный ближе к водителю. Lincoln уверен, что экран помогает водителям оставаться сосредоточенными на дороге, сохраняя важную информацию выше в поле зрения. Дисплей можно легко настроить, перетащив разные виджеты с сенсорного экрана внизу, в то время как «спокойный» режим полностью отключает правый боковой экран. 48,0-дюймовый дисплей перетекает в уникальную декоративную часть на дверях с волнообразной поверхностью и подсветкой светодиодами, которые могут изменять цвета.

Большой экран также играет ключевую роль в «Lincoln Rejuvenate» — новой функции, благодаря которой экран, аудиосистема, внутреннее освещение и массажные сиденья объединяются, чтобы обеспечить расслабляющую и заряжающую водителя энергией эффективность. Впервые на Lincoln дополнительный диффузор будет также распространять один из трех ароматов по салону во время функции «Омоложение».

Богатая кожа, окружающее освещение и кристаллическая обработка кнопок и циферблатов придают салону чувство роскоши, Nautilus будет предлагаться с сиденьями с электроприводом регулировки в 24 направлениях и аудиосистемой Revel с 28 динамиками. Передние сиденья с подогревом и вентиляцией являются стандартными, тогда как сиденья второго ряда с подогревом опциональны для низших комплектаций и стандартны для Black Label. Все Nautilus оснащены беспроводными функциями Apple CarPlay и Android Auto, а Alexa интегрирована в качестве голосового помощника для управления автомобилем и устройствами умного дома.

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Nautilus больше не предлагает V-6 под капотом, заменив шестицилиндровый двигатель на гибридную силовую установку. Она сочетает 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и электродвигателем мощностью 134 л.с., всего 310 "лошадей". Гибридная установка, которая предлагается для всей линейки Nautilus, имеет на 25 л.с. меньше мощности предыдущего V-6 и подключена к бесступенчатой коробке передач.

Базовым двигателем является 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом, который также предлагается в Corsair, и он выдает 250 лошадиных сил. Двигатель начального уровня работает в паре с той же восьмиступенчатой автоматикой, что и у исходной модели, но передний привод больше не доступен, а все Nautilus 2024 имеют полный привод.

Все Nautilus 2024 оснащены BlueCruise, технологией Ford для вождения по шоссе без использования рук, с 90-дневной бесплатной пробной версией для низших комплектаций и 4 года для высших комплектаций, прежде чем она станет платной подпиской. Последняя версия BlueCruise теперь будет выполнять смену полосы, когда водитель активирует указатель поворота, а также будет предлагать смену полосы, если вы застряли позади более медленных транспортных средств. Целый набор других функций помощи водителю также стандартен, включая адаптивный круиз-контроль.

Nautilus 2024 будут выпускать в Китае, на заводе в Ханчжоу, который является частью совместного предприятия Ford с китайским автопроизводителем Changan, а первые машины появятся в дилерских центрах США в начале 2024 года. Цена еще не известна, но мы ожидаем небольшое повышение по сравнению с базовой ценой предыдущей модели в 46 220 долларов.