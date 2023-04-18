Звичайно, він не перекриває вітрове скло, а витягнутий вздовж всієї його ширини.

Lincoln Nautilus 2024 року був представлений в Шанхаї та навіть для ринку США вироблятиметься у Китаї. Його головна особливість 122-см дисплей, який охоплює всю ширину панелі приладів. Це перше велике оновлення після того, як у 2019 році кросовер MKX отримав ім’я Nautilus.

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Nautilus виглядає сміливіше, ніж раніше, з горизонтальною світлодіодною світловою смугою, яка виходить із фар і зустрічається з підсвіченим логотипом у центрі більшої решітки радіатора. Усі Nautilus оснащені затемненим дахом, а світлодіодні задні ліхтарі містять світловий шрифт «Lincoln». Дверні ручки заховані в обшивці вікон, як на седані Continental, який припинив виробництво в 2020 році.

Справжня тема для розмови – всередині, де два 24,0-дюймові екрани з’єднуються, щоб створити масивний 122-сантиметровий блок, що простягається по всій кабіні, і керується 11,1-дюймовим сенсорним екраном, розташований ближче до водія. Lincoln впевнений, що екран допомагає водіям залишатися зосередженими на дорозі, зберігаючи важливу інформацію вище в полі зору. Дисплей можна легко настроїти, перетягнувши різні віджети з сенсорного екрана внизу, тоді як «спокійний» режим повністю вимикає правий бічний екран. 48,0-дюймовий дисплей перетікає в унікальну декоративну частину на дверях із хвилеподібною поверхнею та підсвічуванням світлодіодами, які можуть змінювати кольори.

Великий екран також відіграє ключову роль у «Lincoln Rejuvenate» — новій функції, завдяки якій екран, аудіосистема, внутрішнє освітлення та масажні сидіння об’єднуються, щоб забезпечити ефективність, яка розслабляє та заряджає водія енергією. Вперше на Lincoln додатковий дифузор також розповсюджуватиме один із трьох ароматів по салону під час функції «Омолодження».

Багата шкіра, навколишнє освітлення та кристалічна обробка кнопок і циферблатів надають салону відчуття розкоші, Nautilus буде пропонуватися з сидіннями з електроприводом регулювання в 24 напрямках і аудіосистемою Revel з 28 динаміками. Передні сидіння з підігрівом і вентиляцією є стандартними, тоді як сидіння другого ряду з підігрівом є опціональними для нижчих комплектацій і стандартними для Black Label. Усі Nautilus оснащені бездротовими функціями Apple CarPlay і Android Auto, а Alexa інтегрована як голосовий помічник для керування автомобілем і пристроями розумного будинку.

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Nautilus більше не пропонує V-6 під капотом, замінивши шестициліндровий двигун на гібридну силову установку. Вона поєднує 2,0-літровий рядний чотирициліндровий двигун з турбонаддувом і електродвигун потужністю 134 к.с., загалом 310 “коней”. Гібридна установка, яка пропонується для всієї лінійки Nautilus, має на 25 к.с. менше потужності попереднього V-6 і підключена до безступінчастої коробки передач.

Базовим двигуном є 2,0-літровий двигун з турбонаддувом, який також пропонується в Corsair, і він видає 250 кінських сил. Двигун початкового рівня працює в парі з тією ж восьмиступінчастою автоматикою, що й у вихідній моделі, але передній привід більше не доступний, а всі Nautilus 2024 мають повний привід.

Усі Nautilus 2024 року оснащено BlueCruise, технологією Ford для водіння по шосе без використання рук, з 90-денною безкоштовною пробною версією для нижчих комплектацій і 4 роки для вищих комплектацій, перш ніж вона стане платною підпискою. Остання версія BlueCruise тепер виконуватиме зміну смуги, коли водій активує покажчик повороту, а також пропонуватиме зміну смуги, якщо ви застрягли позаду повільніших транспортних засобів. Цілий набір інших функцій допомоги водієві також є стандартним, включаючи адаптивний круїз-контроль.

Nautilus 2024 року випускатимуть у Китаї, на заводі в Ханчжоу, який є частиною спільного підприємства Ford із китайським автовиробником Changan, а перші машини з’являться в дилерських центрах США на початку 2024 року. Ціна ще невідома, але ми очікуємо невелике підвищення в порівнянні з базовою ціною попередньої моделі в 46 220 доларів.