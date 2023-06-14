Нові шпигунські фотографії показують, що Lincoln Navigator отримує серйозний редизайн.

Повнорозмірний розкішний позашляховик зображений у щільно облягаючому, але приховуючому камуфляжі на більшій частині кузова. Біле покриття приховує частини оновленого обличчя позашляховика, але кілька натяків на стиль припускають, що Nautilus 2024 року може вплинути на новий дизайн Navigator.

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Navigator має абсолютно нову передню частину з оновленою решіткою радіатора, новим переднім бампером і оновленими фарами. Важко виділити будь-які конкретні деталі дизайну. Немає хороших фотографій інтер’єру, але, схоже, він поки що не має великого дисплея із панельною панеллю.

Однак стилістичні відбитки кросовера набагато помітніші на задній частині Navigator. Лише зовнішні краї задніх ліхтарів пробиваються крізь камуфляж, але вони мають таку саму форму, що й у Nautilus, разом із похилими підйомними дверима, які, здається, стали вищими. Задній спойлер на даху виглядає більш вираженим, а вихлопна труба стирчить позаду, що може свідчити про плани Лінкольна оновити трансмісію. Однак ще зарано знати, що це може бути.

Поточний Navigator використовує 3,5-літровий V6 з подвійним турбонаддувом, що видає 440 кінських сил. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Лінкольн може відновити 10 к.с., втрачених під час оновлення 2022 року, можливо повернувши вихідну потужність до початкових 450 к.с. Це також може збільшити показники економії палива моделі.

Лінкольн насправді не розкрив свою дорожню карту EV. Він представив кілька концепцій, які натякають на електрифіковане майбутнє бренду, але ми ще не бачили, щоб жоден серійний електромобіль вийшов з ладу. Здається неминучим, що Lincoln врешті-решт електрифікує Navigator, але на підглянутому позашляховику немає жодних видимих вирізів, які можна було б використовувати для порту зарядки.

Однак Лінкольн може працювати над таким Navigator, оскільки головний суперник моделі, Cadillac Escalade, стане електричним пізніше цього року. У травні Cadillac представив Escalade IQ, але надав небагато деталей. Ймовірно, він використовуватиме платформу General Motors Ultium, яка лежить в основі останніх електромобілів автовиробника.

Хоча він дебютує пізніше цього року, це не означає, що Cadillac почне виробляти його найближчим часом, тому Lincoln, можливо, не доведеться поспішати. Час між тим, як автовиробник представить новий електромобіль, і початком виробництва здається довшим, ніж будь-коли.

У 2018 році компанія Lincoln випустила Navigator четвертого покоління, продажі якого перевищили 17 000. Однак з 2020 року їх кількість зменшилася до 13 206 у 2022 році. Cadillac продав майже вдвічі більше Escalade у 2022 році, хоча продажі впали на 40 відсотків порівняно з 2021 роком.

Ми не знаємо, коли Lincoln планує представити новий Navigator. Позашляховик оновився в середині циклу для 2022 модельного року, отримав новий стиль передньої та задньої частини та новітні технології під ним. Це означає, що ми можемо побачити дебют нової моделі лише на початку наступного року як модель 2025 року.