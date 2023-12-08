Ретродизайн нового Renault 5 перестал быть секретом. Патентные изображения модели попали в Сеть.

Изображения нового хэтчбека Renault 5 слили в Сеть до премьеры. Сюрприз испортила Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), которая опубликовала патентные изображения одной из самых ожидаемых новинок Renault за два месяца до презентации, намеченной на февраль 2024 года.

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Renault 5 - это доступный электрический хэтчбек, название и облик которого отсылает к модели R5 из 70-х годов прошлого века. Как и предполагалось, серийный вариант мало отличается от одноименного концепта, который дебютировал в 2021 году.

Как пишет Carscoops, обнаруживший изображения серийной модели в базе WIPO, Renault 5 претендует на звание одного из самых доступных электрокаров на европейском рынке - он будет стоить около 25 тысяч евро. В его основу ляжет платформа AmpR Small, ранее известная как CMF-B EV, а на одном заряде батареи емкостью 52 киловатт-часа электрохэтч будет проезжать около 400 километров.

Будут у электрокара и необычные решения. Например, поддержка технологии V2G, с помощью которой излишки энергии можно отдавать обратно в магистральную электросеть.

Что касается дизайна экстерьера, то Renault 5 сохранил форм-фактор своего предшественника: у него пять дверей (задние ручки вынесены на стойки), расширенные колесные арки а-ля R5 Turbo, а задние фонари выступают продолжением боковых панелей кузова, что уменьшает завихрения и улучшает общую аэродинамику. В капот встроен индикатор заряда батареи в виде цифры 5 - там, где у оригинального R5 был воздухозаборник. Аналогичную фишку Renault недавно применил на прототипе нового Twingo: на его капот вынесли трехсекционный индикатор.

Публичный дебют Renault 5 – полное название модели Renault 5 E-Tech electric – состоится на Женевском автосалоне 26 февраля 2024 года. Выставка пройдет в швейцарском городе в прежнем формате и отметит 100 лет с момента проведения первого шоу.