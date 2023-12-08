Renault Duster третьего поколения будут выпускать в Турции. Экономичных и надежных дизельных двигателей в гамме уже нет.

Популярный у нас Renault Duster готовится к смене поколения. Новинку показали на нескольких официальных фотографиях: от представленного ранее Dacia Duster она отличается разве что логотипами: между головной оптикой появилась большая надпись Renault, а на багажной двери эмблема в форме ромба. Анонс сопровождается информацией о том, что в Турции "третий" Renault Duster предложат в гибридной модификации.

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У Renault Duster Y-образные задние фонари, новое оформление багажной двери с выштамповкой, черные декоративные накладки за передними арками с прорезями и узкая решетка радиатора с интегрированной оптикой в виде все той же Y, а ручки задних дверей вынесены на стойки, — все то, что мы уже видели у аналогичной модели Dacia. Салон пока не показали, но можно предположить, что и там отличия сведут лишь замену эмблемы на руле.

Новый Duster предложат с бензиновой "турботройкой" объемом 1,2 литра (130 сил), 48-вольтовым стартер-генератором, шестиступенчатой "механикой" и полным приводом. Модификация Duster Eco-G 100 получит битопливный трехцилиндровый турбомотор 1.0 (бензин и пропан; 100 сил) и также механическую коробку передач. Топ-версией выступит бензин-электрический Duster Hybrid 140 с 1,6-литровым "атмосферником" и электромотором, которые суммарно развивают 140 лошадиных сил.

Модель Duster есть на рынке уже 13 лет, и за это время она разошлась в количестве 2,2 миллиона экземпляров. Ежедневно румынская фабрика Dacia выпускает около тысячи Дастеров примерно по одному каждую минуту. Вскоре к ней присоединится и сборочная площадка в Турции.