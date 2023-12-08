Renault Duster третього покоління випускатимуть у Туреччині. Економічних та надійних дизельних двигунів у гаммі вже немає.

Популярний у нас Renault Duster готується до зміни покоління. Новинку показали на кількох офіційних фотографіях: від представленого раніше Dacia Duster вона відрізняється хіба що логотипами. Також між головною оптикою з'явився великий напис Renault, а на багажних дверях емблема у формі ромба. Анонс супроводжується інформацією про те, що в Туреччині "третій" Renault Duster запропонують у гібридній модифікації.

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У Renault Duster Y-подібні задні ліхтарі, нове оформлення багажних дверей з виштамповкою, чорні декоративні накладки за передніми арками з прорізами і вузька решітка радіатора з інтегрованою оптикою у вигляді все тієї ж Y, а ручки задніх дверей винесені на стійки, - все те, що ми вже бачили у аналогічної моделі Dacia. Салон поки не показали, але можна припустити, що і там відмінності зведуть лише заміну емблеми на кермі.

Новий Duster запропонують із бензиновою «турботрійкою» об'ємом 1,2 літра (130 сил), 48-вольтовим стартер-генератором, шестиступінчастою «механікою» та повним приводом. Модифікація Duster Eco-G 100 отримає біпаливний трициліндровий турбомотор 1.0 (бензин і пропан; 100 сил) і також механічну коробку передач. Топ-версією виступить бензин-електричний Duster Hybrid 140 з 1,6-літровим "атмосферником" та електромотором, які сумарно розвивають 140 кінських сил.

Модель Duster присутня на ринку вже 13 років, і за цей час вона розійшлася в кількості 2,2 мільйона екземплярів. Щодня румунська фабрика Dacia випускає близько тисячі Дастерів приблизно по одному кожну хвилину. Незабаром до неї приєднається і завод у Туреччині.

Наразі Renault Duster – один з лідерів ринку нових авто в Україні.