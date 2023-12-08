Ретродизайн нового Renault 5 перестав бути секретом. Патентні зображення моделі потрапили до Мережі.

Зображення нового хетчбека Renault 5 злили в Мережу до прем'єри. Сюрприз зіпсувала Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO), яка опублікувала патентні зображення однієї з найочікуваніших новинок Renault за два місяці до презентації, наміченої на лютий 2024 року.

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Renault 5 - це доступний електричний хетчбек, назва та вигляд якого відсилає до моделі R5 з 70-х років минулого століття. Як і передбачалося, серійний варіант мало відрізняється від однойменного концепту, який дебютував у 2021 році.

Як пише Carscoops, який виявив зображення серійної моделі в базі WIPO, Renault 5 претендує на звання одного з найдоступніших електрокарів на європейському ринку - він коштуватиме близько 25 тисяч євро. В його основу ляже платформа AmpR Small, раніше відома як CMF-B EV, а на одному заряді батареї ємністю 52 кіловат-години електрохетч проїжджатиме близько 400 кілометрів.

Будуть у електрокара і незвичайні рішення. Наприклад, підтримка технології V2G, за допомогою якої надлишки енергії можна віддавати назад до магістральної електромережі.

Що стосується дизайну екстер'єру, то Renault 5 зберіг форм-фактор свого попередника: у нього п'ять дверей (задні ручки винесені на стійки), розширені колісні арки а-ля R5 Turbo, а задні ліхтарі виступають продовженням бічних панелей кузова, що зменшує завихрення і покращує загальну аеродинаміку. У капот вбудований індикатор заряду батареї у вигляді цифри 5 - там, де в оригінального R5 був повітрозабірник. Аналогічну фішку Renault нещодавно застосував на прототипі нового Twingo : на його капот винесли трисекційний індикатор.

Публічний дебют Renault 5 – повна назва моделі Renault 5 E-Tech electric – відбудеться на Женевському автосалоні 26 лютого 2024 року. Виставка пройде у швейцарському місті у попередньому форматі та відзначить 100 років з моменту проведення першого шоу.