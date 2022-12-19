Renault Clio является одним из компактных автомобилей сегмента B, пользующегося большим успехом в Европе с момента своего запуска.

Популярный Renault Clio должен быть обновлен в следующем году. Первая неофициальная иллюстрация была опубликована на сайте motor1.com.

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Такая популярность объясняется его стилем, его технологиями и ценами. Текущая гибридная версия Clio также пользуется особой популярностью, в частности, благодаря конкурентоспособной цене по сравнению с конкурентами.

Предстоящий успех Clio будет зависеть от его рестайлинга, запланированного на конец 2023 года. Хотя изменения не должны кардинально отличаться от текущей версии, Clio должна приобрести более агрессивный вид.

Среди наиболее заметных изменений новый логотип, расположенный в центре хромированной решетки, модифицированные светодиодные фары и новые приборы внутри. Нижняя часть бампера также должна получить новые вставки, а профиль автомобиля может быть немного переработан. Наконец-то, появятся новые легкосплавные диски, новые цвета кузова и более современный интерьер.

Пока слишком рано говорить о том, какие двигатели будут предложены. Однако, вполне вероятно, что версия Full Hybrid E-Tech мощностью 145 л.с. будет сохранена, поскольку она одна из последних новинок в линейке Clio. С другой стороны, будущее 1,5-литрового дизельного варианта остается неопределенным, поскольку Renault может подвергнуться давлению со стороны "зеленых". Ходят слухи, что Clio может отказаться от текущего 1,0-литрового двигателя в пользу более эффективного и мощного 1,2-литрового двигателя с турбонаддувом на 90, 110 и 130 л.с. Также возможно, что LPG-вариант Clio будет базироваться на том же двигателе.

Не следует также исключать поступление новой гибридной установки для Clio. После дебюта у Captur двигатель 1,6 л мощностью 160 л.с. также можно будет встретить в Clio. Вероятно, запас хода на электротяге будет составлять более 60 км. Если эта опция будет предложена, Renault станет единственным производителем, предложившему такую технологию в сегменте В.