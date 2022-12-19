Renault Clio є одним із компактних автомобілів сегмента B, який користується великим успіхом у Європі з моменту свого запуску.

Популярний Renault Clio має бути оновлений наступного року. Першу неофіційну ілюстрацію опублікував сайт motor1.com.

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Така популярність пояснюється його стилем, його технологіями та привабливими цінами. Поточна гібридна версія Clio також користується особливою популярністю, зокрема завдяки конкурентоспроможній ціні порівняно з конкурентами.

Майбутній успіх Clio також залежатиме від його рестайлінгу, запланованого на кінець 2023 року. Хоча зміни не повинні кардинально відрізнятися від поточної версії, Clio має набути більш агресивного вигляду.

Серед найбільш помітних змін — новий логотип, розміщений у центрі хромованої решітки, модифіковані світлодіодні фари та нові прилади всередині. Нижня частина бампера також повинна отримати нові вставки, а профіль автомобіля може бути трохи перероблений. Нарешті, з’являться нові легкосплавні диски, нові кольори кузова та більш сучасний інтер’єр.

Поки що занадто рано говорити про те, які двигуни будуть запропоновані. Проте цілком ймовірно, що версія Full Hybrid E-Tech потужністю 145 к.с. буде збережена, оскільки вона є однією з останніх новинок у лінійці Clio. З іншого боку, майбутнє 1,5-літрового дизельного варіанту залишається невизначеним, оскільки Renault може поддатись тиску з боку «зелених». Ходять чутки, що Clio може відмовитися від поточного 1,0-літрового двигуна на користь ефективнішого та потужнішого 1,2-літрового двигуна з турбонаддувом на 90, 110 і 130 к.с. Також можливо, що LPG-варіант Clio базуватиметься на цьому ж двигуні.

Не варто також виключати надходження нової гібридної установки для Clio. Після дебюту в Captur двигун 1,6 л потужністю 160 к.с. також можна буде зустріти в Clio. Ймовірно запас ходу на електротязі складатиме понад 60 км. Якщо ця опція буде запропонована, Renault стане єдиним виробником у своєму сегменті, який запропонує таку технологію у сегменті В.