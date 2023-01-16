В Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии обновленного Volkswagen Touareg, снятые во время испытаний. На них можно заметить некоторые особенности рестайлинговой модели.

Туарег – первый серийный кроссовер компании Volkswagen, его дебют состоялся осенью 2002 года. Сегодня на конвейере третье поколение модели, представленное в марте 2018 года на специальном мероприятии в Пекине.

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В этом году кроссоверу исполняется пять лет, и уже давно пора для планового рестайлинга. Новые шпионские фотографии впервые продемонстрировали характер перемен с виду Туарега.

Кроссовер получит новую переднюю часть с большей и широкой радиаторной решеткой, визуально объединенную с фарами. В этом плане Туарег значительно отличается от других новинок компании с узкой перемычкой между фарами, среди которых будущие Tiguan и Passat. Сами же фары тоже, наверное, будут новыми, хотя и должны сберечь стилистику с L-образными светодиодными ходовыми огнями.

Если верить шпионским фотографиям, то паркетчик потеряет декоративные вставки в передних крыльях и получит несколько измененные накладки на нижней части задней двери. Прототипы имеют горизонтальные накладки между фонарями, из чего можно заключить, что сзади может появиться горизонтальная вставка на всю ширину крышки багажника со светодиодной полосой, как на многих других моделях бренда.

Volkswagen Touareg базируется на короткой версии платформы MLB Evo, которую также использует Porsche Cayenne последнего поколения (на удлиненной же версии сделаны Audi Q7 и Bentley Bentayga). Кроссовер оснащается широкой гаммой моторов, которые могут добраться и до рестайлингового варианта. Можно только ожидать появления большего количества электрифицированных модификаций.

Премьера новинки может состояться в этом году.