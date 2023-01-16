В Мережі було опубліковано свіжі шпигунські фотографії оновленого Volkswagen Touareg, знятого під час випробувань. На них можна помітити деякі особливості рестайлінгової моделі.

Туарег є першим серійним кросовером компанії Volkswagen, його дебют відбувся восени 2002 року. Сьогодні на конвеєрі третє покоління моделі, яке було представлене у березні 2018 року на спеціальному заході у Пекіні.

Для поліції закуповують партію Volkswagen Touareg по $81 000 кожний

Цього року кросоверу виповнюється п'ять років, і вже давно настав час для планового рестайлінгу. Нові шпигунські фотографії вперше продемонстрували характер змін на вигляд Туарега.

Кросовер отримає нову передню частину з більшою і широкою решіткою радіатора, візуально об'єднану з фарами. У цьому плані Туарег суттєво відрізняється від інших новинок компанії з вузькою перемичкою між фарами, серед яких майбутні Tiguan та Passat. Самі ж фари теж напевно, будуть новими, хоча і повинні зберегти стилістику з L-подібними світлодіодними ходовими вогнями.

Якщо вірити шпигунським фотографіям, то паркетник втратить декоративні вставки в передніх крилах і отримає трохи змінені накладки на нижній частині задніх дверей. Прототипи мають горизонтальні накладки між ліхтарями, з чого можна зробити висновок, що ззаду може з'явитися горизонтальна вставка на всю ширину кришки багажника зі світлодіодною смугою, як на багатьох інших моделях бренду.

Volkswagen Touareg базується на короткій версії платформи MLB Evo, яку також використовує Porsche Cayenne останнього покоління (на подовженій версії ж зроблені Audi Q7 і Bentley Bentayga). Кросовер оснащується широкою гамою моторів, які можуть дістатися і рестайлінговому варіанту. Можна лише очікувати на появу більшої кількості електрифікованих модифікацій.

Прем'єра новинки може відбутися упродовж цього року.