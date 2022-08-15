Традиционные производители суперкаров до последнего сопротивляются электрификации. К примеру, Ferrari и Lamborghini до сих пор не представили ни одного электромобиля и пока ограничились только гибридами.

Впрочем, ветер перемен коснется их. Та же Lamborghini готовится выпустить два электромобиля к концу десятилетия. Причем первым в 2028 году должен стать некий кроссовер, известный в сети под именем Revuelto. Следом за ним выйдет и второе поколение Urus, тоже с электрической силовой установкой.

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Но вернемся к Revuelto. Это испанское слово означает «смущенный», «взволнованный» или «перевернутый вверх дном», а также означает яичницу. Смешные ассоциации. Это будет одно из немногих названий автомобилей Lambo, которые не имеют ничего общего с быками (наряду с Sesto Elemento, Countach и Sian).

Revuelt может получить элементы дизайна Estoque, созданного в 2008 году. Эта элегантная четырехдверка должна была стать флагманом марки, но затем в компании изменили стратегию и сосредоточились на кроссовере Urus.

На нашем рендере можно увидеть некоторые элементы, которые, по нашему мнению, могли бы иметь место на Revuelto. Первым делом обращаем ваше внимание на стильную переднюю оптику в стиле суперкара Sian.

Електрокросовер Lambo будет использовать платформу Artemis от VW Group, чей дебют состоится в 2025 году. Однако о технических характеристиках Artemis пока мало что известно, кроме того, что он должен стать своеобразным звеном между архитектурами PPE и SSP.