Традиційні виробники суперкарів до останнього пручаються електрифікації. Приміром, Ferrari та Lamborghini досі не представили жодного електромобіля і поки що обмежилися лише гібридами.

Втім, вітер змін торкнеться їх. Та ж Lamborghini готується випустити два електромобілі до кінця десятиліття. Причому першим у 2028 році має стати якийсь кросовер, відомий у мережі під ім'ям Revuelto. Слідом за ним вийде і друге покоління Urus, теж із електричною силовою установкою.

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Але повернемось до Revuelto. Це іспанське слово означає «збентежений», «схвильований» або «перевернутий догори дном», а також означає яєчню. Смішні асоціації. Це буде одна з небагатьох назв автомобілів Lambo, які не мають нічого спільного з биками (поряд із Sesto Elemento, Countach та Sian).

Revuelt може отримати елементи дизайну Estoque, створеного у 2008 році. Ця елегантна чотиридверка мала стати флагманом марки, але потім у компанії змінили стратегію і зосередилися на кросовері Urus.

На нашому рендері можна побачити деякі елементи, які, на нашу думку, могли б мати місце на Revuelto. Насамперед звертаємо вашу увагу на стильну передню оптику в стилі суперкара Sian.

Електрокросовер Lambo використовуватиме платформу Artemis від VW Group, чий дебют відбудеться у 2025 році. Однак про технічні характеристики Artemis поки мало що відомо, крім того, що він має стати своєрідною ланкою між архітектурами PPE і SSP.