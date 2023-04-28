Porsche Panamera получает редизайн - новая серия фотографий показывает, что автопроизводитель продолжает развивать модель.

Автомобиль не выглядит существенно обновленным по отношению к текущей версии, но существует несколько стилевых изменений, которые скрываются за камуфляжем Porsche.

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Новые фотографии также дают представление об обновленном салоне Panamera. Дизайнеры Porsche явно черпали вдохновение из электрического Taycan, разместив за рулем широкую цифровую приборную панель. Panamera также получает переключатель в Taycan на приборной панели рядом с горизонтальным дисплеем информационно-развлекательной системы.

Центральная консоль находится под вентиляционными отверстиями HVAC. Panamera имеет ряд переключателей и, похоже, два ряда емкостных сенсорных кнопок. Porsche спрятал остальную часть приборной панели, и мы ожидаем, что это означает, что он получит экран переднего пассажира в некоторых комплектациях.

Panamera пытается скрыть изменения внешнего стиля под наклейками и лентой, но мы считаем, что модель получит измененные фары, передний и задний бамперы и новые задние фонари. Это будет эволюционное обновление стиля. На фотографиях показаны две разные комплектации Panamera, каждая из которых имеет уникальные бамперы и выхлопные трубы, поскольку доступно несколько вариантов трансмиссии.

Что это будет – пока загадка. У автопроизводителя есть множество вариантов, и мы ожидаем, что электрификация будет частью обновления. Текущий топовый вариант – это Turbo S E-Hybrid с 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и встроенным электродвигателем. Его мощность составляет 689 лошадиных сил, и мы не сомневаемся, что Porsche придаст производительности новой Panamera.

Мы не знаем, когда Porsche планирует представить новую Panamera. Как предполагают некоторые отчеты, новинка может дебютировать до конца года, но не удивимся, если она появится к началу 2024 года.