Porsche Panamera отримує редизайн, і нова серія фотографій показує, що автовиробник продовжує розвивати модель.

Автомобіль не виглядає суттєво іншим відносно поточної версії, але існує кілька змін стилю, які ховаються за камуфляжем Porsche.

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Нові фотографії також надають уявлення про вигляд оновленого салону Panamera. Дизайнери Porsche явно черпали натхнення з електричного Taycan, розмістивши за кермом широку цифрову панель приладів. Panamera також отримує перемикач як у Taycan на приладовій панелі поруч із горизонтальним дисплеєм інформаційно-розважальної системи.

Центральна консоль розташована під вентиляційними отворами HVAC. Panamera має ряд перемикачів і, здається, два ряди ємнісних сенсорних кнопок. Porsche сховав решту приладової панелі, і ми очікуємо, що це означає, що він отримає екран переднього пасажира в деяких комплектаціях.

Panamera намагається приховати зміни зовнішнього стилю під наклейками та стрічкою, але ми вважаємо, що модель отримає змінені фари, нові передній і задній бампери та змінені задні ліхтарі. Це буде еволюційне оновлення стилю. На фотографіях показано дві різні комплектації Panamera, кожна з яких має унікальні бампери та вихлопні труби, оскільки має бути доступним кілька варіантів трансмісії.

Що це буде – поки загадка. Автовиробник має безліч варіантів, і ми очікуємо, що електрифікація буде частиною оновлення. Поточний топовий варіант – це Turbo S E-Hybrid з 4,0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом і вбудованим електродвигуном. Його потужність складає 689 кінських сил, і ми не сумніваємося, що Porsche додасть продуктивності новій Panamera.

Ми не знаємо, коли Porsche планує представити нову Panamera. Як припускають деякі звіти, новинка може дебютувати до кінця року, але ми не здивуємося, якщо вона з’явиться до початку 2024 року.