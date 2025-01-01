Как будет звучать новый маслкар от Dodge: видео

Как пишет Carscoops, новый Charger Sixpack разрабатывается для того, чтобы спасти ужасные продажи бренда, поскольку поклонники Hemi отвернулись от завышенной цены на электрический Charger Daytona. Даже после пятизначных скидок Dodge удалось продать всего 4299 единиц за первые шесть месяцев года.

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Теперь компания планирует представить бензиновую альтернативу с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем Hurricane с двойным турбонаддувом, который развивает 426 и 558 лошадиных сил. Конкретная дата запуска модели неизвестна, но, похоже, что этот день приближается, поскольку пользователь Reddit зафиксировал купе с бензиновым двигателем во время съемки рекламного ролика.

Главным героем видео является ярко-красное купе, которое разгоняется по улице, а затем в заносе заходит в поворот. Все кадры записывались дроном и двумя фотографами. Ожидается, что большинство деталей о новинке станет известна в ближайшие недели.