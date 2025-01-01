Электрический Dodge Charger Daytona оказался слишком тихим: компания отзывает модель

Электромобили намного тише, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Однако в США они не должны быть полностью бесшумными. Как Федеральный закон требует, чтобы электромобили издавали специфический звук для пешеходов и других водителей, пишет Motor1.

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Похоже, Dodge Charger Daytona вообще не издает никакого звука, поэтому автопроизводитель объявил отзывную кампанию, касающуюся 8390 экземпляров 2024-2025 годов выпуска. Все они имеют усилитель, имеющий “неполную загрузку программного обеспечения, которое препятствует трансляции внешнего звука”.

Теоретически, этот звук должен быть полностью отдельным от стандартной системы автомобиля “Fratzonic Chambered Exhaust”, которая использует динамики, установленные в заднем бампере, для воспроизведения звука двигателя V8. Даже с выключенной этой функцией, Charger все еще обязан по закону издавать определенный звук на низких скоростях.

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Dodge начнет сообщать владельцам пострадавших автомобилей примерно с 10 июля, поскольку их автомобили могут не соответствовать Федеральным стандартам безопасности автотранспортных средств. Дилер осмотрит автомобиль и обновит программное обеспечение усилителя, если он не будет воспроизводить звук.