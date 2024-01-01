Какие автопроизводители отозвали больше всего автомобилей: антирейтинг

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) отвечает за обработку отзыва в автомобильной промышленности. Это позволяет легко увидеть, какие автопроизводители выдали больше всего отзыва за любой период времени, пишут в autopian.

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Бренды концерна Stellantis, представлены в США, снова возглавляют рейтинги в 2024 году. На графике ниже первенство по количеству отзывных компаний держат Jeep, Dodge и Ram (а также Alfa Romeo, Fiat и Maserati). Компания отозвала свои авто в этом году 72 раза.

Автомобили Chrysler, Jeep, Dodge и Ram имели проблемы в последние годы. Среди них – проблемы с краской Jeep, механической трансмиссией Wrangler, с тормозами на некоторых моделях Dodge.

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На втором месте – Ford Motor Company, которая объявила о 62 отзывах в 2024 году. Некоторые из них были незначительными, например, 28 679 автомобилей не имели наклеек на подушки безопасности. Другие были более серьезными, например, 2490 автомобиля, которые пострадали от быстрой утечки топлива.

BMW и General Motors вошли в пятерку лучших с 36 и 33 отзывами соответственно.

Если же ранжировать по количеству отозванных автомобилей, список выглядит несколько иначе. Tesla возглавила рейтинг в этом отношении (Honda и Ford были наверху турнирной таблицы в прошлом году). Несмотря на всего 15 отзывов в этом году, они охватили в общей сложности 5 135 697 автомобилей. Stellantis занял второе место, с 4 722 452 машинами, а Ford был третьим – 4 370 701. Honda/Acura и General Motors заняли четвертое и пятое места, с 3,8 миллионами и 1,8 миллионами отозванных автомобилей соответственно.

Стоит отметить, что сейчас отзыв не обязательно означает существенный ремонт. Например, в случае с Tesla большое количество этих "отозванных" машин были исправлены с помощью простых обновлений воздухом.

Подушки безопасности и электрические системы были самыми большими проблемами авто Stellantis в 2024 году. Больше всего отзыва было для камер заднего вида в продуктах Chrysler, Jeep, Dodge и Ram, которые в целом охватывали 1 033 433 автомобиля.



Если говорить о Tesla, мы видим, что электрические системы были самыми большими проблемами в 2024 году. Крупнейшими отзывами компании были "Неправильный размер шрифта на предупредительных огнях", "Автопилот контролирует недостаточно для предотвращения неправильного использования" и "Программное обеспечение может не обнаружить открытый капот". Это коснулось около 2 миллионов автомобилей.