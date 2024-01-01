Які автовиробники відкликали найбільше автомобілів: антирейтинг

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) відповідає за обробку відкликання в автомобільній промисловості. Це дозволяє легко побачити, які автовиробники видали найбільше відкликання за будь-який період часу, пишуть у autopian.

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Бренди концерну Stellantis, представлені у США, знову очолюють рейтинги у 2024 році. На графіку нижче першість за кількістю відкличних компаній тримають Jeep, Dodge та Ram (а також Alfa Romeo, Fiat та Maserati). Компанія відкликала свої авто цьогоріч 72 рази.

Автомобілі Chrysler, Jeep, Dodge та Ram мали проблеми в останні роки. Серед них – проблеми з фарбою Jeep, механічною трансмісією Wrangler, з гальмами на деяких моделях Dodge.

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На другому місці – Ford Motor Company, яка оголосила про 62 відкликання в 2024 році. Деякі з них були незначними, наприклад, 28 679 автомобілів не мали наклейок на подушки безпеки. Інші були більш серйозними, наприклад, 2490 авто які постраждали від швидкого витоку пального.

BMW та General Motors увійшли до п'ятірки найкращих з 36 та 33 відкликаннями відповідно.

Якщо ж ранжувати за кількістю відкликаних автомобілів, список виглядає трохи інакше. Tesla очолила рейтинг у цьому відношенні (Honda та Ford були наверху турнірної таблиці минулого року). Попри лише 15 відкликань цього року, вони охопили загалом 5 135 697 автомобілів. Stellantis посів друге місце, з 4 722 452 машинами, а Ford був третім – 4 370 701. Honda/Acura та General Motors посіли четверте та п'яте місця, з 3,8 мільйонами та 1,8 мільйонами відкликаних автомобілів відповідно.

Варто зазначити, що зараз відкликання не обов'язково означає суттєвий ремонт. Наприклад, у випадку з Tesla велика кількість цих "відкликаних" машин були виправлені за допомогою простих оновлень повітрям.

Подушки безпеки та електричні системи були найбільшими проблемами авто Stellantis у 2024 році. Найбільше відкликання було для камер заднього виду в продуктах Chrysler, Jeep, Dodge та Ram, які загалом охоплювали 1 033 433 автомобілі.



Якщо говорити про Tesla, ми бачимо, що електричні системи були найбільшими проблемами в 2024 році. Найбільшими відкликаннями компанії були "Неправильний розмір шрифту на попереджувальних вогнях", "Автопілот контролює недостатньо для запобігання неправильному використанню" та "Програмне забезпечення може не виявити відчинений капот". Це торкнулося близько 2 мільйонів авто.