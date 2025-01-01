Електричний Dodge Charger Daytona виявився занадто тихим: компанія відкликає модель

Електромобілі набагато тихіші, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Однак в США вони не повинні бути повністю безшумними. Як Федеральний закон вимагає, щоб електромобілі видавали специфічний звук для пішоходів та інших водіїв, пише Motor1.

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Схоже, Dodge Charger Daytona взагалі не видає жодного звуку, тому автовиробник оголосив відкличну кампанію, що стосується 8390 екземплярів 2024-2025 років випуску. Усі вони мають підсилювач, що має “неповне завантаження програмного забезпечення, котре перешкоджає трансляції зовнішнього звуку”.

Теоретично, цей звук має бути повністю окремим від стандартної системи автомобіля “Fratzonic Chambered Exhaust”, яка використовує динаміки, встановлені в задньому бампері, для відтворення звуку двигуна V8. Навіть з вимкненою цією функцією, Charger все ще зобов'язаний за законом видавати певний звук на низьких швидкостях.

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Dodge почне повідомляти власників постраждалих автівок приблизно з 10 липня, оскільки їхні автомобілі можуть не відповідати Федеральним стандартам безпеки автотранспортних засобів. Дилер огляне автомобіль та оновить програмне забезпечення підсилювача, якщо він не відтворюватиме звук.