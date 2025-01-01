Як звучатиме новий маслкар від Dodge: відео

Як пише Carscoops, новий Charger Sixpack розробляється для того, аби врятувати жахливі продажі бренду, оскільки шанувальники Hemi відвернулися від завищеної ціни на електричний Charger Daytona. Навіть після п'ятизначних знижок Dodge вдалося продати лише 4299 одиниць за перші шість місяців року.

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Тепер компанія планує представити бензинову альтернативу з 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном Hurricane з подвійним турбонаддувом, який розвиває 426 та 558 кінських сил. Конкретна дата запуску моделі невідома, але, схоже, що цей день наближається, оскільки користувач Reddit зафіксував купе з бензиновим двигуном під час зйомки рекламного ролика.

Головним героєм відео є яскраво-червоне купе, яке розганяється вулицею, а потім у заносі заходить в поворот. Усі кадри записувались дроном та двома фотографами. Очікується, що більшість деталей про новинку стане відома найближчими тижнями.