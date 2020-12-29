Контроль перегруза хотят сделать полностью автоматическим и исключить человеческий фактор.
"Сохранение дорог от разрушения грузовиками – одна из ключевых задач, которую перед нами поставил Президент. Для этого необходимо переходить на систему автоматической фиксации нарушений ГВК", – считает министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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В сотрудничестве с “Укртрансбезпекою” и Отраслевым центром цифровизации и кибербезопасности внедряется единая система контроля взвешивания – Weigh Control System, которая:
- предусматривает автоматическую фиксацию перегруженных ТС и привлечение к ответственности в случае превышения габаритно-весовых норм;
- объединяет в себе Центр обработки данных, информацию по WiM комплексов, мобильных и стационарных пунктов ГВК и весовых комплексов портов и стивидорных компаний.
"Наша главная цель – полная цифровизация всех процессов и исключение человеческого фактора", – рассказывает Владислав Криклий.
Сейчас в ЦОД обустроены 30 рабочих мест, запущена прототипная система сбора и накопления данных из зон контроля ГВК (WiM), проходит обучение инспекторов на новом программном обеспечении.
Параллельно с этим продолжается обустройство почти 50-ти современных WiM-комплексов ( “Взвешивание в движении”). 20 WiM уже установлено “Укринфрапроектом”, 14 – “Укравтодором”, работы по остальным будут завершены в январе. В планах на 2021-й – увеличить их количество минимум вдвое.
По мнению министра для полноценного запуска автоматической системы ГВК требуется принятие Верховной Радой законопроектов 3742 и 3743, которые:
- призваны законодательно закрепить возможность фиксации нарушений ГВК в автоматическом режиме;
- определить полномочия “Укртрансбезпеки” по взысканию в судебном порядке платы за проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств;
- ввести административную ответственность – штраф в случае отказа от остановки и прохождения ГВК или нарушения при заполнении грузоотправителем ТТН или других документов на груз.