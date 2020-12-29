Контроль перевантаження хочуть зробити повністю автоматичним і виключити людський фактор.
“Збереження доріг від руйнування вантажівками – одне з ключових завдань, яке перед нами поставив Президент. Для цього необхідно переходити на систему автоматичної фіксації порушень ГВК”, - вважає міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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У співпраці з Укртрансбезпекою та Галузевим центром цифровізації і кібербезпеки впроваджується єдина система контролю зважування – Weigh Control System, яка:
- передбачає автоматичну фіксацію перевантажених ТЗ і притягнення до відповідальності у разі перевищення габаритно-вагових норм;
- об’єднує в собі Центр обробки даних, інформацію з WiM комплексів, мобільних та стаціонарних пунктів ГВК і вагових комплексів портів та стивідорних компаній.
“Наша головна мета- повна цифровізація усіх процесів і виключення людського фактора”, - розповідає Владислав Криклій.
Зараз в ЦОД облаштовано 30 робочих місць, запущено прототипну систему збору та накопичення даних із зон контролю ГВК (WiM), проходить навчання інспекторів на новому програмному забезпеченні.
Паралельно з цим продовжується влаштування майже 50-ти сучасних WiM-комплексів (“Зважування у русі”). 20 WiM вже встановлено Укрінфрапроектом, 14 – Укравтодором, роботи щодо решти будуть завершені у січні. У планах на 2021-й - збільшити їх кількість мінімум вдвічі.
На думку міністра для повноцінного запуску автоматичної системи ГВК потрібно прийняття Верховною Радою законопроєктів 3742 і 3743, які:
- покликані законодавчо закріпити можливість фіксації порушень ГВК в автоматичному режимі;
- визначити повноваження Укртрансбезпека щодо стягнення у судовому порядку плати за проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів;
- запровадити адмінвідповідальність – штраф у разі відмови від зупинки та проходження ГВК або порушення при заповненні вантажовідправником ТТН чи інших документів на вантаж.