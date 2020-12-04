Сейчас штрафы за перегрузки не соответствуют реальному вреду, который наносят грузовики дорожному полотну. В Министерстве инфраструктуры предлагают увеличить ответственность перевозчиков.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подчеркнул важность принятия во втором чтении законопроекта № 3743 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров, а именно:

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1. Штраф для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тысяч гривен.

2. Штраф для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от% перегрузки:

до 2% включительно в размере 1700 гривен;

от 2% до 5% в размере 5100 гривен;

от 5% до 10% в размере 8500 гривен; (Оставлены без изменений)

от 10% до 20% в размере 17 тысяч гривен; (Оставлены без изменений)

от 20% до 30% в размере 34 тысяч гривен;

более 30% в размере 51 тысячи гривен.



3. Штраф за отказ от прохождения ГВК в размере 51 тысяч гривен.

4. Штраф для должностных лиц субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителей за невыполнение законных требований работников Укртрансбезпеки по проверке соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, устранение нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, задач в размере 51 тысячи гривен.

Кроме этого, законопроект предусматривает увеличение штрафных санкций для водителей за невыполнение ими требований об остановке с 3400 гривен до 51 тысячи гривен и вводит административную ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме. "Работаем совместно с депутатским корпусом, чтобы этот важный закон был одобрен как можно скорее", – подытожил Владислав Криклий.