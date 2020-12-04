Зараз штрафи за перевантаження не відповідають реальній шкоді, яку завдають вантажівки дорожньому полотну. У Міністерстві інфраструктури пропонують збільшити відповідальність перевізників.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій наголосив на важливості прийняття у другому читанні законопроекту № 3743 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю”, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів, а саме:

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1. Штраф для вантажовідправників за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тис. грн.

2. Штраф для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від % перевантаження:

до 2 % включно у розмірі 1700 грн;

від 2% до 5% у розмірі 5100 грн;

від 5% до 10% у розмірі 8500 грн; (залишені без змін)

від 10% до 20% у розмірі 17 тис. грн; (залишені без змін)

від 20% до 30% у розмірі 34 тис. грн;

понад 30% у розмірі 51 тис. грн.

3. Штраф за відмову від проходження ГВК у розмірі 51 тис. грн.

4. Штраф для посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників Укртрансбезпеки щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань у розмірі 51 тис. грн.

Крім цього, законопроект передбачає збільшення штрафних санкцій для водіїв за невиконання ними вимог про зупинку з 3400 грн до 51 тис. грн та запроваджує адміністративну відповідальність за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі. “Працюємо спільно з депутатським корпусом, щоб цей важливий закон був схвалений якомога скоріше”, - підсумував Владислав Криклій.