За 2020 рік Укртрансбезпека склала більше 13 тисяч актів порушень габаритно-вагових параметрів і нарахувала майже 127 млн грн штрафів.

Такими даними поділився Міністр інфраструктури України Владислав Криклій. “За підсумками 11 місяців цього року працівники Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 665 тисяч вантажівок, що майже в 1,6 раза більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Всього було складено понад 13 тисяч актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано майже 127 млн грн плати за проїзд”, - зазначив Міністр.

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Лише у листопаді працівники Укртрансбезпеки перевірили понад 75 тисяч транспортних засобів, що майже у 3,6 раза більше у порівнянні з результатами листопада минулого року. Також протягом останнього місяця було складено 1358 актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано близько 12,5 млн грн за перевантаження.

“Для захисту наших доріг від руйнування вантажівками ми не лише збільшуємо кількість перевірок, а й активно працюємо над реформуванням всієї галузі, цифровізацією та автоматизацією процесів. Завершується впровадження єдиної системи контролю зважування Weigh Control System. По всій країні триває влаштування сучасних комплексів WiM “Зважування у русі”. Всього до кінця року їх з’явиться близько 50-ти, а в наступному році плануємо встановити ще 100 WiM”, - поділився планами Владислав Криклій.