Укртрансбезпека не має права зважувати транспортні засоби з сипучим вантажем. Такий висновок суду від 31.03.2020

Вінницький адміністративний суд розглянув правомірність зважування Укртрансбезпекою транспортних засобів із сипучими вантажами.

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Судом зроблено висновок, що Єдиною методикою виконання вимірювань поосьових навантажень на маси вантажних транспортних засобів у русі в Україні є лише Методика, розроблена Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом Державної служби автомобільних доріг України, яка атестована у відповідності з ГОСТ 8.010-99 Національним науковим центром “Інститут Метрології”, свідоцтво про атестацію № 02-84-08.

Разом із тим, суд наголосив, що вказана методика не розповсюджується на транспорті засоби з рідким та сипучим вантажем.

Таким чином, суд підтвердив, що в Україні відсутня офіційно затверджена методика зважування сипучих вантажів і відповідно у підрозділів Укртрансбезпеки відсутні правові підстави для зважування таких вантажів.

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