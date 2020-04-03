Укртрансбезопасность не имеет права взвешивать транспортные средства с сыпучим грузом. Такой вывод суда от 31.03.2020

Винницкий административный суд рассмотрел правомерность взвешивания Укртрансбезопасностью транспортных средств с сыпучими грузами.

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Судом сделан вывод, что Единственной методикой выполнения измерений поосевых нагрузок на массы грузовых транспортных средств в движении в Украине является лишь Методика, разработанная Харьковским национальным автомобильно-дорожным университетом Государственной службы автомобильных дорог Украины, которая аттестована в соответствии с ГОСТ 8.010-99 Национальным научным центром “Институт Метрологии”, свидетельство об аттестации № 02-84-08.

Вместе с тем, суд отметил, что указанная методика не распространяется на транспортные средства с жидким и сыпучим грузом.

Таким образом, суд подтвердил, что в Украине отсутствует официально утвержденная методика взвешивания сыпучих грузов и соответственно у подразделений Укртрансбезпеки отсутствуют правовые основания для взвешивания таких грузов.

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