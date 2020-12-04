За 2020 год Укртрансбезпека составила более 13 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и насчитала почти 127 миллионов гривен штрафов.

Такими данными поделился Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. "По итогам 11 месяцев этого года сотрудники Укртрансбезпеки в сотрудничестве с Нацполицией проверили более 665 тысяч грузовиков, что почти в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было составлено более 13 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено почти 127 миллионов гривен платы за проезд", – отметил министр.

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Только в ноябре работники Укртрансбезпеки проверили более 75 тысяч транспортных средств, почти в 3,6 раза больше по сравнению с результатами ноября прошлого года. Также в течение последнего месяца было составлено 1358 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 12,5 миллиона гривен за перегруз.

"Для защиты наших дорог от разрушения грузовиками мы не только увеличиваем количество проверок, но и активно работаем над реформированием всей отрасли, цифровизацией и автоматизацией процессов. Завершается внедрение единой системы контроля взвешивания Weigh Control System. По всей стране идет обустройство современных комплексов WiM "Взвешивание в движении". Всего до конца года их появится около 50-ти, а в следующем году планируем установить еще 100 WiM", – поделился планами Владислав Криклий.