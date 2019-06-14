Несмотря на три выходных, в этот раз обойдется без массовых акций. Однако главную улицу столицы все же перекроют.

На выходные 15-17 июня 2019 года не ожидается массовых мероприятий, предусматривающих дополнительные ограничения дорожного движения.

Соответственно, улица Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской будет закрыта для автотранспорта в последующие часы:

15 июня (суббота) – с 19:00 до 22:00

16 июня (воскресенье, праздничный день) – с 08:00 до 22:00

17 июня (понедельник, выходной день) – с 08:00 до 22:00.

Такой график перекрытия Крещатика установлен согласно распоряжению №1155 от 26 ноября 2015 года.

Напомним, что в Киеве одни из крупнейших пробок в мире.