Незважаючи на три вихідні, цього разу обійдеться без масових акцій. Однак головну вулицю столиці все ж перекриють.

На вихідні 15-17 червня 2019 року не очікується масових заходів, що передбачають додаткові обмеження дорожнього руху.

Відповідно, вулиця Хрещатик на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської буде закрита для автотранспорту у наступні години:

15 червня (субота) - з 19:00 до 22:00

16 червня (неділя, святковий день) - з 08:00 до 22:00

17 червня (понеділок, вихідний день) - з 08:00 до 22:00.

Такий графік перекриття Хрещатика встановлено згідно розпорядження КМДА №1155 від 26 листопада 2015 року.

Нагадаємо, що у Києві одні з найбільших заторів у світі.