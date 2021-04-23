Майские и пасхальные праздники вносят свои коррективы в графики работы многих предприятий и Сервисные центры МВД не исключение.
Все Сервисные центры МВД будут закрыты 1, 2, 3, 4 мая. Главный и региональные Сервисные центры МВД также будут отдыхать 8, 9 и 10 мая. А территориальные сервисные центры будут отдыхать 9, 10 и 11 мая.
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Напоминаем, что для получения услуг обязательно нужно записаться в электронную очередь:
- через функционал на сайте "Запись в электронную очередь"
- по телефонам региональных сервисных центров МВД, где электронная очередь еще не внедрена