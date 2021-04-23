Травневі та великодні свята вносять свої корективи у графіки роботи багатьох підприємств і Сервісні центри МВС не виключення.

Усі Сервісні центри МВС будуть закриті 1, 2, 3, 4 травня. Головний та регіональні Сервісні центри МВС також будуть відпочивати 8, 9 та 10 травня. А територіальні сервісні центри відпочиватимуть 9, 10 та 11 травня.

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