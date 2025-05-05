Как будут работать сервисные центры МВД на майские праздники

В мирное время майские праздники являются нерабочими днями. В связи с этим обычно менялся график работы многих учреждений, в том числе и сервисных центров МВД. Но в этом году выходных не будет, сообщил главный сервисный центр МВД.

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В период действия правового режима военного положения нормы, которые устанавливают праздничные и нерабочие дни, не применяются. То есть, официально праздничные и нерабочие дни пока в Украине отсутствуют. Поэтому сервисные центры МВД продолжают работать в обычном режиме по пятидневной рабочей неделе.

Территориальные сервисные центры МВД, которые предоставляют услуги, в мае будут работать по следующему графику:

вторник-пятница – с 8:00 до 17:00 (без перерыва на обед);

суббота – с 8:00 до 15:45 (без обеденного перерыва);

выходные дни: воскресенье, понедельник.

Главный и региональные сервисные центры МВД работают по графику:

понедельник-четверг – с 9:00 до 18:00;

пятница – с 9:00 до 16:45;

обеденный перерыв: с 13:00 до 13:45 (45 минут);

выходные дни: суббота, воскресенье.

Перед визитом в сервисный центр МВД советуем ознакомиться с актуальной информацией на сайте по ссылке. Обслуживание в территориальных подразделениях осуществляется по онлайн-регистрации на 21 день вперед через Е-запись. Также доступна регистрация через терминал день в день – то есть в день обращения гражданин регистрируется в терминале самообслуживания в помещении сервисного центра МВД, и в этот же день получает услугу.