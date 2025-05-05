Як працюватимуть сервісні центри МВС на травневі свята

У мирний час травневі свята є неробочими днями. У зв’язку з цим зазвичай змінювався графік роботи багатьох установ, зокрема і сервісних центрів МВС. Але цього року вихідних не буде, повідомив головний сервісний центр МВС.

Читайте також: Як повідомити про корупцію в сервісних центрах МВС

У період дії правового режиму воєнного стану норми, які встановлюють святкові та неробочі дні, не застосовуються. Тобто, офіційно святкові і неробочі дні наразі в Україні відсутні. Тож сервісні центри МВС продовжують працювати у звичному режимі за п’ятиденним робочим тижнем.

Територіальні сервісні центри МВС, які надають послуги, у травні працюватимуть за таким графіком:

вівторок-п’ятниця – з 8:00 до 17:00 (без перерви на обід);

субота – з 8:00 до 15:45 (без обідньої перерви);

вихідні дні: неділя, понеділок.

Головний та регіональні сервісні центри МВС працюють за графіком:

понеділок-четвер – з 9:00 до 18:00;

п’ятниця – з 9:00 до 16:45;

обідня перерва: з 13:00 до 13:45 (45 хвилин);

вихідні дні: субота, неділя.

Перед візитом до сервісного центру МВС радимо ознайомитись з актуальною інформацією на сайті за посиланням. Обслуговування у територіальних підрозділах здійснюється за онлайн-реєстрацією на 21 день вперед через Е-запис. Також доступна реєстрація через термінал день у день – тобто у день звернення громадянин реєструється в терміналі самообслуговування в приміщенні сервісного центру МВС, і цього ж дня отримує послугу.