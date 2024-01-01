Як повідомити про корупцію в сервісних центрах МВС

Сервісні центри МВС декларують максимально відкриту систему обслуговування. Проте корупція у цій структурі існує і має під собою підґрунтя.

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Для прикладу – екзамени для отримання посвідчення водія. Шанси самостійно скласти іспити дуже невисокі: за офіційною статистикою теорію з першого разу складає лише 21% кандидатів. З практикою ситуація ще гірша – тільки 16% кандидатів у водії, які вже успішно склали теорію можуть впоратись з практичним іспитом.

Така ситуація є лише одним зі факторів який стимулює корупцію у сервісних центрах МВС. Якщо громадянин марно намагається скласти іспит кілька разів – виникає спокуса звернутись по “допомогу” до “бігунків”, з якими активно бореться ДВБ.

Якщо ви стали свідком корупції чи неправомірного вимагання коштів за державні послуги, можна звернутись у Головний сервісний центр МВС, який декларує реалізацію антикорупційних програм та може зреагувати на можливі факти, пов’язані з такими діями.

Для цього створені канали зв’язку, за якими можливо звернутись:

електронна пошта – anticor2018@hsc.gov.ua

номер телефону – (044) 272-45-06

електронна форма на сайті

Також можливо повідомити про корупційні дії управління запобігання корупції МВС України. Канали зв’язку для повідомлення про корупцію: телефон “спеціальної гарячої лінії”: (044) 254-73-94 та електронна пошта: anticor@mvs.gov.ua.

Вчинення корупційних дій є протиправними та передбачає кримінальну відповідальність. Варто пам’ятати, що відповідальність передбачається як для тих, хто вимагає хабар, так і для тих, хто його пропонує.