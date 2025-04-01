Як скласти іспити для отримання "прав" та скільки вони коштують

Попит на отримання посвідчення водія стабільно зростає. Так, з початку 2025 року сервісні центри МВС видали по всій Україні 206 609 посвідчень водія. Із них – 43 832 вперше на 2 роки водіям-початківцям.

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Перед тим, як сісти за кермо автомобіля, необхідно пройти підготовку та скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС. Зробити це самостійно з першого разу досить складно – за офіційною статистикою лише 21% кандидатів успішно складає теорію і лише 16% - практику.

Зараз кандидати у водії мають необмежену кількість спроб екзаменації. Наступна спроба допускається через 10 днів. Цей термін виділяється, аби кандидат у водії зміг краще підготуватися до майбутнього іспиту.

До теоретичного іспиту можна готуватись як самостійно, так і в автошколі. Після успішного тестування в сервісному центрі МВС необхідно пройти обов’язкову практичну підготовку в автошколі. Після цього скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Складати іспити в сервісному центрі МВС можливо незалежно від місця реєстрації. Тобто, достатньо обрати для себе зручний підрозділ, який здійснює екзаменацію. Їхній перелік розміщений за посиланням.

Перед складанням практичного іспиту варто ознайомитися з маршрутами, за якими здійснюватиметься перевірка практичних навичок керування. Кожен територіальний сервісний центр МВС, який займається екзаменаційною діяльністю, має декілька маршрутів. На мапі відображені початок і кінець маршруту, напрямок руху, дорожні знаки та світлофори. Це дає можливість краще підготуватись до іспиту і відпрацювати проблемні ділянки з інструктором.

Яке авто обрати

Кандидат у водії для складання практичного іспиту може обрати транспортний засіб сервісного центру МВС. Користування автомобілем входить у вартість складання іспиту. Переглянути інформацію про транспортні засоби, на яких можливо складати практичні іспити, можливо за посиланням.

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації, або ID-картка (надається разом з довідкою або витягом про місце проживання), або довідка ВПО;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

медична довідка, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії.

Вартість складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС – 250 грн. Практичного – 420 грн.