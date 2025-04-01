Как сдать экзамены для получения "прав" и сколько они стоят

Спрос на получение водительского удостоверения стабильно растет. Так, с начала 2025 года сервисные центры МВД выдали по всей Украине 206 609 водительских удостоверений. Из них – 43 832 впервые на 2 года начинающим водителям.

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Перед тем, как сесть за руль автомобиля, необходимо пройти подготовку и сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Сделать это самостоятельно с первого раза достаточно сложно – по официальной статистике только 21% кандидатов успешно сдает теорию и только 16% - практику.

Сейчас кандидаты в водители имеют неограниченное количество попыток экзаменации. Следующая попытка допускается через 10 дней. Этот срок выделяется, чтобы кандидат в водители смог лучше подготовиться к предстоящему экзамену.

К теоретическому экзамену можно готовиться как самостоятельно, так и в автошколе. После успешного тестирования в сервисном центре МВД необходимо пройти обязательную практическую подготовку в автошколе. После этого сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Сдавать экзамены в сервисном центре МВД возможно независимо от места регистрации. То есть, достаточно выбрать для себя удобное подразделение, который осуществляет экзаменацию. Их перечень размещен по ссылке.

Перед сдачей практического экзамена стоит ознакомиться с маршрутами, по которым будет осуществляться проверка практических навыков управления. Каждый территориальный сервисный центр МВД, который занимается экзаменационной деятельностью, имеет несколько маршрутов. На карте отражены начало и конец маршрута, направление движения, дорожные знаки и светофоры. Это дает возможность лучше подготовиться к экзамену и отработать проблемные участки с инструктором.

Какое авто выбрать

Кандидат в водители для сдачи практического экзамена может выбрать транспортное средство сервисного центра МВД. Пользование автомобилем входит в стоимость сдачи экзамена. Посмотреть информацию о транспортных средствах, на которых возможно сдавать практические экзамены, возможно по ссылке.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации, или ID-карта (предоставляется вместе со справкой или выпиской о месте жительства), или справка ВПЛ;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

медицинская справка, подтверждающая допуск к управлению транспортным средством выбранной категории.

Стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД – 250 грн. Практического – 420 грн.