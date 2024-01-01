Как сообщить о коррупции в сервисных центрах МВД

Сервисные центры МВД декларируют максимально открытую систему обслуживания. Однако коррупция в этой структуре существует и имеет под собой основания.

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Для примера – экзамены для получения водительского удостоверения. Шансы самостоятельно сдать экзамены очень невысокие: по официальной статистике теорию с первого раза сдает только 21% кандидатов. С практикой ситуация еще хуже – только 16% кандидатов в водители, которые уже успешно сдали теорию могут справиться с практическим экзаменом.

Такая ситуация является лишь одним из факторов, который стимулирует коррупцию в сервисных центрах МВД. Если гражданин тщетно пытается сдать экзамен несколько раз – возникает соблазн обратиться по “помощь” к “бегунков”, с которыми активно борется ДВБ.

Если вы стали свидетелем коррупции или неправомерного вымогательства средств за государственные услуги, можно обратиться в Главный сервисный центр МВД, который декларирует реализацию антикоррупционных программ и может среагировать на возможные факты, связанные с такими действиями.

Для этого созданы каналы связи, по которым можно обратиться:

электронная почта – anticor2018@hsc.gov.ua

номер телефона – (044) 272-45-06

электронная форма на сайте

Также возможно сообщить о коррупционных действиях управления предотвращения коррупции МВД Украины. Каналы связи для сообщения о коррупции: телефон “специальной горячей линии”: (044) 254-73-94 и электронная почта: anticor@mvs.gov.ua.

Совершение коррупционных действий являются противоправными и предусматривает уголовную ответственность. Стоит помнить, что ответственность предусматривается как для тех, кто требует взятку, так и для тех, кто его предлагает.