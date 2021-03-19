В Украине снова вводят очередной локдаун. Однако это почти не повлияет на работу Сервисных центров МВД.

С целью соблюдения противоэпидемических санитарных требований и избежания одновременного нахождения в сервисных центрах МВД значительного количества людей, ограничивается количество посетителей в помещениях.

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Для получения услуг необходимо будет записаться в электронную очередь: