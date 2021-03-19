В Україні знову запроваджують черговий локдаун. Проте це майже не вплине на роботу Сервісних центрів МВС.

З метою дотримання протиепідемічних санітарних вимог та уникнення одночасного знаходження в сервісних центрах МВС значної кількості людей, обмежується кількість відвідувачів у приміщеннях.

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Для отримання послуг потрібно буде записатись в електронну чергу: