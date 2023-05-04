Каких бы автопилотов не напридумывали автоконструкторы, и украинские, и мировые тенденции однозначно утверждают: дефицит водителей грузовиков не спадает. Поэтому вынесенный в заголовок вопрос может рано или поздно заинтересовать тысячи соотечественников.

Если в качестве грузовика иметь в виду современные магистральные фуры, то следует сказать сразу: разница между вождением легковушки и такого тяжеловоза не меньше, чем между управлением скутером и, скажем, бескомпромиссным внедорожником.

Грузовики бывают разные. Если управлять 3-тонным бусом можно научиться самостоятельно, то вождению магистральной фуры нужно учиться не неделю и не месяц.

Это нужно понять прежде всего, еще до того, как у вас возникнет мысль быстренько научиться водить грузовик и уже через неделю выйти на дальнобойный маршрут. Учиться нужно основательно, системно и не торопясь. Причем есть немалая разница между вождением одиночного, пусть даже многотонного, фургона и тягача с прицепом или полуприцепом.

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Почему это непросто

На первый взгляд, общего между легковой машиной и грузовиком достаточно много – силовой агрегат, шасси, системы управления те же, но больше по размеру. Однако принципиальное отличие в другом – в поведении тяжелого транспорта на дороге. Ключевые факторы здесь – другая масса и другое распределение масс, ведь центр тяжести у магистральной фуры расположен и выше, и дальше от водителя и управляемых колес.

Больше всего трудностей и опасностей ждут дальнобойщика-новичка во время движения скоростными магистралями.

Водители-дальнобойщики, которые месяцами не пользовались легковой машиной, пересев в нее после “рабочей” фуры, чувствуют, будто едут на велосипеде, воспринимаемом как продолжение собственного тела. Настолько быстры и понятны реакции легковушки по сравнению с многотонной крупногабаритной машиной.

По большому счету, теоретизировать об отличиях мало – чтобы по-настоящему научиться водить грузовик, нужна практика на дороге.

Скорость

Магистральные грузовики, независимо от массы, легко держат крейсерскую скорость до 90 км/ч. Но проблема в том, что управляемость этих машин несопоставима с их скоростными возможностями. Это нужно учитывать водителю, особенно когда он разгоняет машину там, где возможно появление неожиданных помех.

Для начинающего дальнобойщика здесь главная сложность в том, что отработать эффективные приемы управления в экстремальных ситуациях на магистральных скоростях негде. Точнее, в Европе есть соответствующие курсы на специально оборудованных машинах, и это стоит относительно недорого (порядка 200 евро), но для большинства украинских курсантов они недоступны физически.

К аварии может привести даже обычное торможение – если водитель автопоезда действовал при этом неправильно.

Торможение

Даже на ровной сухой дороге экстренное торможение может привести к заносам, полетам в кювет, переворачиваниям, складыванию автопоезда (на моделях с ABS ситуация лучше). Поэтому настоящий водитель фуры должен уметь тормозить с большой скорости. Но прежде всего, как уже говорилось выше, нужно уметь прогнозировать режим движения так, чтобы подобные торможения не понадобились.

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Кроме того, следует учитывать, что на машинах с большой полной массой значительно ухудшается динамика замедления даже на небольших спусках. Не считая того, на затяжных спусках тормоза грузовика можно элементарно перегреть, потому кроме рабочей тормозной системы есть системы-замедлители (об этом ниже).

Маневрирование

Даже грузовик-одиночка, не говоря об автопоезде, управляется принципиально иначе, нежели легковой автомобиль. На фуре очень непросто объехать неожиданное препятствие, появившееся на вашей полосе движения (лосиный тест). Да и обычная смена ряда требует расчета нужной скорости и расстояния, не говоря уже об обгоне с выездом на встречную.

Еще один кошмар неопытных водителей крупногабаритных фур – маневрирование в тесных проездах складов и терминалов. Но и этому можно научиться.

Отдельная стадия обучения – маневрирование в стесненных условиях, в первую очередь задом и особенно на машинах-автопоездах. Между тем, передвижение по пограничным терминалам и тесным логистическим площадкам – важная составляющая работы современного дальнобойщика. Чему-то научиться здесь можно только после упорных тренировок.

Дополнительные инструменты

Дальнобойные тягачи имеют 10 – 15 литровые дизельные двигатели, которые по сравнению с легковыми имеют узкий рабочий диапазон оборотов: 900 – 1500 об/мин. при максимальных 2100 – 2500 об/мин. И одна из главных задач водителя – во время движения держать стрелку тахометра в пределах тех же 900 – 1500. Для этого тягачи имеют 12-16-ступенчатые коробки передач с дополнительными редукторами – делителем и демультипликатором, каждый из которых удваивает количество передач. В настоящее время не редкость грузовые коробки передач с автоматическим переключением, как основных передач, так и “половинок”.

Важное для многотонной фуры устройство – ретардер-замедлитель, подтормаживающий машину без применения рабочей тормозной системы. Они бывают разных типов, и в любом случае нужно уметь ими пользоваться – в том числе и потому, что неправильными действиями трансмиссию можно вывести из строя.

Движение по магистралям – лишь часть работы водителей фур. Обратная сторона романтики – простои на границе и терминалах, оформление бумаг, погрузка-разгрузка.

Рекомендация "Авто 24"

Управление грузовиком – это уже отрасль профессиональных знаний и навыков. Поэтому и готовиться к такой работе нужно максимально ответственно. После обучения в классах и на полигоне (импровизированном или официальном) очень полезно поездить с полгода в одной кабине с профессиональным дальнобойщиком. Собственно, в ведущих транспортных компаниях новичков поначалу и обкатываются подобным образом – оформляя вторым водителем в экипаж опытного мастера.

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