Новые жизненные обстоятельства заставляют многих из нас изменить предназначение своего семейного авто. И вот машина, которая еще вчера изо всех нагрузок видела всего лишь несколько человек и пакеты с едой из супермаркета, тащит полутонный прицеп по разбитой дороге. Водителям, которые делают это впервые, не будут лишними советы от "Авто 24".

Прежде чем начать пользоваться одноосным прицепом к легковому автомобилю, нужно понять одну важную вещь: машина с груженым прицепом – совсем не то, что машина с таким же грузом внутри кузова.

Прицеп существенно изменяет поведение автомобиля, особенно в нештатных дорожных ситуациях, и водитель должен быть готов к этому.

Автопоезд в составе легковушки и прицепа имеет совсем иную управляемость и существенно худшую динамику, что требует особых навыков от водителя, а иногда и дополнительную категорию в правах. Неудивительно, что в результате значительно увеличивается вероятность попасть в ДТП.

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Кроме того, автомобиль, превратившийся в тягач, испытывает значительно больший износ. “Страдают” большинство агрегатов и систем: двигатель, трансмиссия, подвеска колес, тормоза и даже кузов. Поэтому если есть возможность обойтись без прицепа, поместив весь багаж в самой машине (и не превысить при этом паспортную грузоподъемность), то лучше не образовывать автопоезд, а ехать одиночным автомобилем.

С прицепом

Но во многих случаях без прицепа не обойтись: груз бывает негабаритный, тяжелый, грязный. Поэтому водителю приходится овладевать наукой вождения машины с прицепом. Вот что при этом нужно знать.

Машина стала тяжелее. Подсоединив прицеп, вы сознательно подписались на управление транспортом, в половину тяжелее вашей одиночной машины. Это станет заметно даже во время спокойной езды и критически проявится в нештатных ситуациях - резком торможении, энергичных движениях рулем. Поэтому ехать нужно так, чтобы избегать подобных действий.

Машина стала длинной. И то, что вдвое длинным караваном труднее сдавать назад и вписываться в узкие проезды – еще полбеды. Настоящая проблема в том, что длинный, но "гибкий" транспорт может раскачать в поперечном направлении при быстром движении по неровной дороге или "сложить" при торможении. А когда вы начнете кого-то обгонять, будут сказываться оба обстоятельства – и большая масса, и большая длина: дистанции для обгона понадобится втрое больше.

Одна из опасностей при буксировке прицепа: его может "раскачать" во время слишком энергичных маневров на скорости.

Распределение груза. Поскольку легковой прицеп своей передней частью лежит на машине, следует следить за правильным расположением груза. Центр тяжести должен лежать на оси прицепа (между осями, если прицеп двухосный). Нарушение этого правила приведет либо к перегрузке задней оси и ухудшению управляемости машины, либо к разгрузке ее задка, что так же нехорошо. Особенно опасно изменение расвесовки во время движения, поэтому груз должен быть зафиксирован, чтобы он не сместился, например, при торможении.

Скорость. Украинские ПДД предписывают двигаться с прицепом не быстрее, чем при 80 км/ч (п. 12.6 Правил). Опытные буксировщики советуют при использовании прицепа снижать скорость как минимум на 20 км/ч по сравнению с движением при тех же условиях одиночной машиной.

Прицеп массой свыше 750 кг не может быть тяжелее автомобиля-тягача – иначе требуются права категории ВЕ. Управляемость автопоезда зависит также от расположения груза.

Категория прав. Если реальная масса прицепа не превышает 750 кг, то его можно тянуть легковой машиной с правами категории В (п. 2.13 ПДД Украины). Можно буксировать и более тяжелый прицеп, но машина-тягач при этом (без нагрузки) не может весить меньше прицепа. А суммарная масса сцепки не должна быть больше 3500 кг. Указанные 3,5 т определяют как сумму разрешенной максимальной массы машины и разрешенной максимальной массы прицепа (постановление КМ № 340 от 08.05.1993).

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Техническое состояние. Прицеп, которым пользуются только иногда, часто находится в посредственном состоянии. Этого нельзя допускать. Понятно, что машина-тягач тоже должна быть исправна, в частности – двигатель, тормозная система и рулевое управление. Не успокаивайте себя тем, что вы будете двигаться с малой скоростью и проблема себя не покажет – опасные нагрузки на узлы и агрегаты могут возникнуть и во время маневров на малой скорости.

О том, как важно состояние техники при буксировке прицепа, говорят проблемы, с которыми сталкиваются владельцы, использующие для прицепа б/у шины. Старые покрышки испытывают разрушающие нагрузки, когда пустой прицеп прыгает на неровностях – а такое бывает довольно часто. Каркас покрышки деформируется, повреждает резиновые слои, и шина теряет давление и форму. Поэтому лучше приобрести пару самых простых, но новых колес, которые не подведут вас, нарушив управление автопоездом на скорости.

Согласно п. 22 ПДД Украины, водитель – и легкового авто также – отвечает за надежность расположения груза, ведь тот может нанести вред другим участникам движения.

Рекомендация “Авто 24”

Тренировка, тренировка и еще раз тренировка – вот что поможет вам приобрести минимальную уверенность при управлении машиной с прицепом. После первых попыток вы наверняка поймете, что именно для вас в этом деле самое сложное – и именно эти проблемы и отрабатывайте. Для этого рекомендуем найти свободную площадку – не обязательно асфальтированную, но с большим запасом пространства. И приготовьте некие импровизированные конусы (пластиковые бутылки с водой, гибкие тонкие ветви и т.п.), которыми вы сможете сымитировать препятствия для маневрирования между ними. Ничего лучше, чем многократное механическое повторение сложных для вас приемов управления инструкторы автодела пока не изобрели. И не забудьте отработать поведение – свое и свое автопоезда – в экстремальных условиях: как минимум, при резком торможении и объезде помехи на скорости.

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